Γιανγκ: Θύμισε Κόμπι-Άλεν και έκανε ρεκόρ καριέρας! (pic & vid)

Φοβερά πράγματα έκανε ο Τρέι Γιανγκ στην ματσάρα των 4 παρατάσεων μεταξύ Μπουλς και Χοκς.

Ο rookie των Χοκς που έκανε ρεκόρ καριέρας με 47 πόντους, έβαλε μπροστά με 124-121 με τρίποντο, λίγο πριν οι ταύροι στείλουν το ματς στην παράταση με 3 βολές, ενώ στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο ισοφάρισε και οδήγησε και σε 2η παράταση.

Έτσι έγινε ο 4ος παίκτης τις τελευταίες 20 σεζόν με καλάθια ισοφάρισης η go-ahead στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της 4ης περιόδου ή της παράτασης.

Οι άλλοι είναι οι Κόμπι, Άλεν και Ολαντίπο!

The Hawks' Trae Young is the 4th player over the last 20 seasons with 2 game-tying or go-ahead FG in the final 5 seconds of 4th quarter and OT, joining Victor Oladipo, Ray Allen and Kobe Bryant. pic.twitter.com/AKPTfpxUKp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 Μαρτίου 2019