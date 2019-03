Μπλέντσο: Ανανέωσε το συμβόλαιο του και το... γιόρτασε με ρεκόρ σεζόν στο Λος Άντζελες! (vid)

Ασταμάτητος ο Έρικ Μπλέντσο στο παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς. Μετά την συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τα «Ελάφια», βγήκε με τρομερή διάθεση στο Λος Άντζελες και ήταν καταιγιστικός κόντρα στους Λέικερς. Είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής και έδειξε με τον καλύτερο τρόπο πόσο απολαμβάνει την ζωή στο Μιλγουόκι.

Eric Bledsoe drops a season-high 31 PTS in 131-120 win over the Lakers

He just signed a 4-year, $70M extension with Milwaukee. pic.twitter.com/dHAIyTzAoJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Μαρτίου 2019