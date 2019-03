Η εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Λέικερς! (vid)

Εύκολα συνέχισαν τον νικηφόρο δρόμο τους οι Μπακς που πέρασαν από το Λος Άντζελες με 131-120. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην δράση και έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά. Σε αυτά είχε 16 πόντους, κατέβασε 15 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ, ενώ είχε και 3 μπλοκ.

Δείτε την εμφάνιση του «Greek Freak» κόντρα στον ΛεΜπρον:

The Greek Freak earned his 43rd double-double of the season!!

16 PTS | 15 REB | 6 AST | 3 BLK | 50% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/Om1GICEc6z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Μαρτίου 2019