Τα «Ελάφια» μέτρησαν τον περασμένο μήνα 10 νίκες σε 11 παιχνίδια, ενώ στα τελευταία 20 το ρεκόρ τους είναι 18-2!!! Φυσικά έχουν και το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ με 47 νίκες και 14 ήττες, με αποτέλεσμα ο τεχνικός των Μπακς να αναδειχθεί και προπονητής του μήνα στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ.

For the 2nd straight month, Coach Bud has been named the Eastern Conference Coach of the Month!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Eg9cYNgbUt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαρτίου 2019