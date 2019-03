Αντετοκούνμπο: Για 3η φορά καλύτερος παίκτης του μήνα στην Ανατολή! (pic)

Μετά τα βραβεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ο Έλληνας σούπερ σταρ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα και για τον Φεβρουάριο στο ΝΒΑ και δη στην Ανατολή! Μόνο ο Τζοέλ Εμπίντ είχε μπει «σφήνα» τον Ιανουάριο για να του... χαλάσει το σερί.

Ο Greek Freak οδήγησε τους Μπακς σε 9 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και τον ίδιο να έχει 30,6 πόντους κατά μέσο όρο, 12,6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1,6 τάπες με 62% στα σουτ εντός παιδιάς και 40% στα τρίποντα!

Giannis has been named the Eastern Conference Player of the Month for the 3rd time this season!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Aw3fEvXKJX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαρτίου 2019