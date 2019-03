Σίξερς: Πρώτη νίκη ever στην Οκλαχόμα!

Έπρεπε να περάσουν 11 χρόνια και 19 ήττες, μέχρι να πανηγυρίσουν μια νίκη εναντίον των Θάντερ οι Σίξερς!

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο αρνητικό σερί που είχε μια ομάδα της κορυφαίας λίγκας απέναντι σε μια άλλη.

Η... κατάρα, όμως, «έσπασε», αφού οι παίκτες της Φιλαντέλφεια έκαναν το... μπαμ στην «Chesapeake Energy Arena» και πέτυχαν και την πρώτη τους νίκη ever στην Οκλαχόμα!

Ο Τζοέλ Εμπίντ μπορεί να απουσίασε, αλλά οι Τομπίας Χάρις (32π., 5ρ.), Μπεν Σίμονς (11π., 11ασ., 13ρ.) και Τζίμι Μπάτλερ (20π., 8ασ., 8ρ.) πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη μεγάλη νίκη!

The @sixers hold on to defeat the Thunder in OKC for the first time ever! #HereTheyCome pic.twitter.com/kMSCG3Npb3

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 1 Μαρτίου 2019