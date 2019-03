«Έγραψε» ιστορία ο Χάρις κόντρα στους Θάντερ! (pic & vid)

Η Φιλαδέλφια ταιριάζει τέλεια στον Τομπίας Χάρις που δείχνει να μην χρειάζεται καθόλου χρόνο προσαρμογής. Ο παίκτης των Σίξερς πέτυχε 32 πόντους κόντρα στους Θάντερ και αυτή ήταν η 6η φορά σε 8 παιχνίδια που έχει 20+ πόντους και 5+ ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ μαζί με τον Μαλόουν και τον Τσάμπερλεϊν που είναι οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία της που έχουν πετύχει κάτι τέτοιο στα 6 από τα 8 παιχνίδι με μια ομάδα.

With 32 PTS, 5 REB against OKC, tonight marked Tobias Harris’ 6th game with 20+ PTS and 5+ REB since joining the @sixers. He joins Moses Malone and Wilt Chamberlain as the only players in franchise history to do this 6 times within their first 8 games with the team. @EliasSports pic.twitter.com/fBB3DRgjL2

— NBA.com/Stats (@nbastats) 1 Μαρτίου 2019