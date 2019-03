Κρις Πολ: Ντύθηκε... Ουέιντ με τον γιο του! (pics & vid)

Ο «CP3» είναι καλός φίλος με τον «Flash» και πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση, που ήταν και η τελευταία, τον τίμησε με τον τρόπο του.

Ο Κρις Πολ φόρεσε την μπλούζα με την μορφή του Ουέιντ, που στο πίσω μέρος της πλάτης γράφει όλους τους σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του, ενώ και ο γιος του ήταν στο ίδιο mood.

Ο Κρις Πολ Τζούνιορ φόρεσε την φανέλα του «DW» και μαγνήτισε τα βλέμματα με το στυλάκι του!

A post shared by Chris Paul (@cp3) on Feb 28, 2019 at 8:48pm PST

Chris Paul Jr. gets to wear Dwyane Wade’s jersey for one night and one night only (via @nba) pic.twitter.com/BfXBl3qcTF

— SLAM (@SLAMonline) 28 Φεβρουαρίου 2019