Γιανγκ: Πρώτος rookie μετά τον Άιβερσον με 2 σερί «35άρες»! (pic)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Τρέι Γιανγκ.

Ο παίκτης των Χοκς έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία της Ατλάντα με 2 σερί 35άρες.

Επιπλέον είναι ο πρώτος rookie που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ, από τον Απρίλη του 1997 και τον Άλεν Άιβερσον.

Ο Answer είχε 5 σερί.... 40άρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

