Ρόις Ουάιτ: Αφήνει τα παρκέ και μπαίνει στο ρινγκ! (pic)

Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ, που επελέγη στο Νο.16 του draft 2012 από τους Ρόκετς, δεν έκανε ποτέ την καριέρα που περίμενε στα παρκέ κι αποφάσισε να αλλάξει ρότα.

Μετά τη σεζόν στους London Lightning (ομάδα του Καναδά) και το συμβόλαιο που υπέγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Τορίνο (δεν εμφανίστηκε ποτέ στην προετοιμασία), ο Ουάιτ στρέφεται στις πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ).

«Είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου. Στην κοινωνία του ΝΒΑ, μέρος της γοητείας μου ως πρόσπεκτ στο draft ήταν το μοναδικό μέγεθός μου, η αθλητικότητά μου, το όραμα και το ότι είχα πιθανώς ένα από τα 10 καλύτερα χέρια στο ΝΒΑ. Νομίζω πως όλα αυτά θα ταιριάξουν όμορφα στο UFC (σ.σ. Ultimate Fighting Championship)», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «ESPN», ενώ κυκλοφόρησε και βιβλίο, το οποίο λέγεται «MMA x NBA: A Critique of Modern Sport in America» και διηγείται την ιστορία του.

Ο Ουάιτ αγωνίστηκε στους Rio Grande Valley Vipers και Reno Bighorns (G-League) κι έκανε ένα πέρασμα από τους Κινγκς.

MMA x NBA: A Critique of Modern Sport in America | By Royce White

