Κάρτερ: Πήγε να ποστάρει τον Τάουνς, αλλά... το ξανασκέφτηκε! (vids)

Ο Βινς Κάρτερ στα 42 συνεχίζει να μεγαλουργεί!

Ο «Vinsanity» προσέφερε ένα ωραίο highlight στην αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς, κι ας μην αποφάσισε να κάνει κάρφωμα τελικά, ενώ είχε μπροστά του τον Καρλ - Άντονι Τάουνς.

Μετά από αυτή τη φάση, στο twitter έγινε... χαμός, αφού κάποιοι έκαναν σύγκριση με το τι έκανε στα 24, άλλοι είχαν μείνει άφωνοι με τα αθλητικά προσόντα που έχει στην ηλικία του, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι το έκανε... επίτηδες!

