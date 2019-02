Ο Ντέιβις έβαλε το πρώτο καλάθι για τους... Λέικερς! (pic)

Οι Λέικερς φιλοξένησαν τους Πέλικανς και ο Άντονι Ντέιβις έπαιξε εναντίον του ανθρώπου που τον ήθελε στο πλευρό του: του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «AD» ξεκίνησε βασικός κι έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα, αλλά οι πόντοι του καταμετρήθηκαν στην ομάδα του... Λος Άντζελες!

Ο δημοσιογράφος του «Nola.com», Άντριου Λόπεζ, κατέγραψε το στιγμιότυπο και το πόσταρε στο twitter.

Anthony Davis hit the first bucket of the game.

Scoreboard gave the points to the Lakers. pic.twitter.com/wgU8QpbnwE

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) 28 Φεβρουαρίου 2019