Οπαδός των Λέικερς ευστοχεί σε σουτ των 100.000$ και πανηγυρίζει σαν τον ΛεΜπρον! (vids)

Την βραδιά της ζωής του έζησε ένας οπαδός των Λέικερς. Βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου και ήταν ο τυχερός που θα έκανε το σουτ των 100.000 δολαρίων. Ο νεαρός ευστόχησε, φυσικά τρελάθηκε από την χαρά του και πανηγύρισε σαν τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

This fan hit the half court shot at the Lakers game for $100,000 then did the LeBron silencer celebration (via @mcten) pic.twitter.com/m3EGmrB66s

— ESPN (@espn) 28 Φεβρουαρίου 2019