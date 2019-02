Οδεύει προς... Νέα Ορλεάνη ο Μπερτάνς της Αρμάνι! (pics)

Τα νέα έκανε γνωστά ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», ο οποίος... τιτίβισε: «Οι Πέλικανς συζητούν σοβαρά για συμφωνία με τον σούτερ της Euroleague, Νταϊρίς Μπερτάνς».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ντάριο Ντέστρι, ο Λετονός γκαρντ έχει οψιόν για ΝΒΑ στο συμβόλαιό του με την Αρμάνι και μπορεί να κάνει το ταξίδι για την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αν του δώσει και η FIBA την ελευθέρας. Πάντως, όπως υποστηρίζει το ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο Μπερτάνς δεν έχει επιστρέψει στο Μιλάνο, μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα, και δεν έχει ταξιδέψει στη Μόσχα για το ματς με την ΤΣΣΚΑ.

Αν φορέσει τελικά την φανέλα των Πέλικανς, θα βρει στην κορυφαία λίγκα και τον αδερφό του, Ντάβις, που αγωνίζεται στους Σπερς.

New Orleans is seriously discussing a deal with Euroleague shooter Dairis Bertans, league sources tell @DraftExpress and me. Bertans is older brother of Spurs’ Davis Bertans. Dairis is playing in Italy, shooting 54 percent on three-pointers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Φεβρουαρίου 2019