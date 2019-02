ΛεΜπρον για σουτ Ουέιντ: «Το δικό μου δυσκολότερο!» (vid)

Ο ΛεΜπρον και ο Ουέιντ πέτυχαν δύο μεγάλα σουτ για τις ομάδες του που τελικά τους χάρισαν την νίκη και είναι τα δύο σουτ της βραδιάς που ξεχωρίζουν. Ο «Βασιλιάς» ρωτήθηκε για το πιο είναι δυσκολότερο και η απάντηση δεν... ξάφνιασε πολλούς.

«Και τα δύο ήταν δύσκολα, το δικό μου λίγο δυσκολότερο. Το δικό του ήταν περίεργο, δεν ξέρω καν αν είναι σουτ, απλά κάπως την πέταξε, έπρεπε γιατί δεν είχε χρόνο αλλά πιστεύω ότι το δικό μου ήταν δυσκολότερο».

LeBron compares his shot to Dwyane Wade's tonight, and concludes his shot against New Orleans was more difficult. pic.twitter.com/aBn4p7iQzP

— Kyle Goon (@kylegoon) 28 Φεβρουαρίου 2019