Η φετινή χρονιά είναι η τελευταία του τεράστιου Ντουέιν Ουέιντ στον μαγικό πλανήτη του NBA και ο μεγάλος αυτός σκόρερ θέλει να η αποχώρησή του να είναι όσο γίνεται πιο καλή. Αν κρίνουμε από αυτά που έκανε στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Ουόριορς, είναι δεδομένο πως οι φίλοι της ομάδας του με το που θα τελειώσει η χρονιά θα αρχίσουν να τον σκέφτονται. Και πως να μην το κάνουν άλλωστε, όταν απέναντι στους πρωταθλητές ήταν ο άνθρωπος που τους έδωσε την μεγάλη νίκη με 126-125, μια νίκη που τους βάζει και πάλι σε τροχιά playoffs καθώς πλέον έχουν 27-23 ρεκόρ, ενώ οι... πολεμιστές 43-18.

Ο ηγέτης των Χιτ ήταν αυτός που όπως αναφέραμε έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, όταν αρχικά στην προσπάθεια για τρίποντο κόπηκε και μετά παίρνοντας τη μπάλα την πέταξε με το ένα χέρι και αυτή του έκανε το χατήρι, διαμόρφωσε το 126-125 με τρίποντο και όλοι έπεσαν επάνω του για να τον αποθεώσουν. Στο κέντρο ο Στεφ Κάρι περίμενε να δει αν το καλάθι μετρούσε και στην συνέχεια έσπευσε να αγκαλιάσει τον σπουδαίο του αντίπαλο. Στα του αγώνα, οι γηπεδούχοι είχαν συνεχώς το προβάδισμα, αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο οι πρωταθλητές πήγαν να πάρουν τη νίκη. Ωστόσο στα δύσκολα ο Ουέιντ ήταν εκεί και με δύο συνεχόμενα τρίποντα, το ένα ήταν το buzzer beater, έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ για τους Χιτ ήταν ο Ντράγκιτς που πέτυχε 27 πόντους και τον ακολούθησε ο Ουέιντ με 25, ενώ ο Ουόλτερς είχε 21. Οι ηττημένοι για ακόμα μία φορά στηρίχθηκαν στην σπουδαία τους τριάδα, με τον Τόμπσον να έχει 36, τον Ντουράντ 29 και τον Κάρι 24, αλλά όταν έφτασαν κοντά στην ανατροπή, είδαν τον Ουέιντ να τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα.

