O ΛεΜπρόν κινείται τόσο αργά στην άμυνα σαν τον Νοβίτσκι! (pic & vid)

Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για τους Λέικερς τον τελευταίο καιρό, με την ομάδα του Λος Άντζελες να κινδυνεύει να μείνει εκτός playoffs.

Αυτό που θα πρέπει να προβληματίζει τους λιμνανθρώπους είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την άμυνα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς δεν έχει ψηθεί και πολύ στην ιδέα να παίξει άμυνα από τη στιγμή που γύρισε από τον τραυματισμό του.

Μάλιστα έχει παρόμοιο μέσο όρο ταχύτητας με τον Ντιρκ Νοβίτσκι 3.24 μίλια. Δηλαδή τον χειρότερο ανάμεσα σε παίκτες που παίζουν πάνω από 20 λεπτά ανά ματς.

People were killing LeBron’s defense from last night. pic.twitter.com/3A1YjZJGXh

— House of Highlights (@HoHighlights) 27 Φεβρουαρίου 2019