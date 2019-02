Πήρε την... ταυτότητα του Γκόρντον ο Ρόμπινσον (vid)

Το να βλέπουμε τον Άαρον Γκόρντον να τρώει τάπα δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο, καθώς ο φόργουορντ των Μάτζικ είναι από του πιο θεαματικούς παίκτες και ασταμάτητους στον αέρα. Ωστόσο απέναντι στον Μίτσελ Ρόμπινσον βρήκε τον δάσκαλό του, με τον παίκτη των Νικς να τον σταματάει δύο φορές και μάλιστα στην ίδια φάση. Την πρώτη σε προσπάθεια για σουτ και την δεύτερη σε ντράιβ.

Mitchell Robinson blocked Aaron Gordon twice in one possession pic.twitter.com/rziI8tK3Pv

