Ο Τζαμπάρ δίνει 4 από τα 5 δαχτυλίδια του για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο (vid)

«Όταν καλείσαι να επιλέξεις ανάμεσα στο να αποθηκεύσεις σε ένα δωμάτιο τα τρόπαια που έχεις κατακτήσει και στο να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά ώστε να αλλάξουν οι ζωές τους, η απόφαση είναι εύκολη. Πούλα τα πάντα» ανέφερε ο θρυλικός σέντερ του ΝΒΑ.

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ πουλάει τα τέσσερα από τα πέντε δαχτυλίδια του ώστε να βοηθήσει παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

The link below explains why I am selling all my sports memorabilia-I hope you will help me spread the word to fans who want to own a piece of my legacy https://t.co/baoRDa3fht pic.twitter.com/s8Ig25Jdie

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 22 Φεβρουαρίου 2019