Συγκεκριμένα ο «μούσιας» σταμάτησε το σερί του στα 32 ματς, την ώρα που ο δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με τρία συνεχόμενα ματς με 30+ πόντους και τρίτος ο Μπράντλεϊ Μπιλ με... δύο!

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Φεβρουαρίου 2019