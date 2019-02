Σε μια διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, η μπάλα κατέληξε στα χέρια ενός φίλου του Χιούστον, ο οποίος προσπάθησε να τη δώσει στη... δροσερή παρουσία που καθόταν δίπλα του. Μάταια, όμως. Δεν πρόλαβε. Ο Κρις Πολ την είχε πάρει από τα χέρια του προκειμένου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι....

Δείτε τι έγινε.

Chris Paul snatching the ball from that fan!



(Via @HoHighlights) pic.twitter.com/6AraVZBktT

— Ballislife.com (@Ballislife) 26 Φεβρουαρίου 2019