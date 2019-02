Το «τρελό» γράφημα με τα οκτώ τρίποντα του Γιανγκ από το... σπίτι του! (pic & vids)

Τόσο το twitter των Ατλάντα Χοκς όσο και ο ρεπόρτερ της ομάδας Κέβιν Τσούιναρντ αποτύπωσαν σε χαρακτηριστικό γράφημα την απόσταση από την οποία σουτάρει, και συνήθως ευστοχεί, ο Τρέι Γιανγκ. Πώς λοιπόν να μην του κολλήσουν μετά το παρατσούκλι... νέος Κάρι;

Δείτε τα γραφήματα αλλά και τις καλύτερες στιγμές του Γιανγκ με τους Ρόκετς όπου μέτρησε 36 πόντους με 4/11 δίποντα, 8/12 τρίποντα, 4/4 βολές και 8 ασίστ!

he might as well be shooting from Atlanta.



sheesh. pic.twitter.com/NzV0bGURNW

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 26 Φεβρουαρίου 2019