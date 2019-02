Νοβίτσκι για Ντοκ Ρίβερς: «Όταν πήρε τάιμ άουτ στα 9'' είπα τι...κάνει τώρα;» (vid)

«Πραγματικά εκτιμώ αφάνταστα αυτό που έκανε. Στην αρχή και χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί, έλεγα 'μα τι κάνει τώρα; Μένουν λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Τι έχει στο μυαλό του;' Πραγματικά ήταν μια συγκινητική στιγμή και το εκτιμώ» ανέφερε ο Γερμανός σούπερ σταρ και συνέχισε: «Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Πολύ όμορφες στιγμές. Να έρχονται όλοι οι παίκτες σε εμένα για να μου δώσουν συγχαρητήρια για την καριέρα μου. Πολύ συγκινητικό...»

Σε ερώτηση για το αν είναι η τελευταία του σεζόν, εκείνος απάντησε αστειευόμενος: «Παίρνετε εσείς τις αποφάσεις για μένα, ε; Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και τι θα φέρει η σεζόν. Γενικά είναι απίστευτη η υποδοχή που μου επιφυλάσσουν σε όλα τα γήπεδα. Θέλω να παλεύω για τις νίκες,να προσφέρω σε αυτήν την ομάδα. Να παίζω με αυτούς τους συμπαίκτες μου. Το απολαμβάνω. Στη Σάρλοτ φώναζαν 'θέλουμε τον Ντιρκ'. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει, πραγματικά».

One of a kind...@swish41 waxes poetically about his favorite moments in L.A., Doc's gesture, and Instagram.#MFFL pic.twitter.com/9JWsfH8RM5

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 26 Φεβρουαρίου 2019