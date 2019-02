Νοβίτσκι: Ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 1.500 ματς! (pic)

Σε ένα πολύ κλειστό club παικτών μπήκε ο Γερμανός σούπερ σταρ μετά τη συμμετοχή του την αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Κλίπερς στο Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα έφτασε τα 1.500 παιχνίδια στην regular season του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Μάλιστα θέλει άλλα πέντε ματς για να προσπεράσει τον Τζον Στόκτον στην 3η θέση της λίστας (1.504) ενώ εάν και εφόσον αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του και τη νέα σεζόν, αναμένεται να ξεπεράσει και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος βρίσκεται στην 2η θέση με 1.560 ματς. Η κορυφή ανήκει στον Ρόμπερτ Πάρις, ο οποίος μέτρησε 1.611 παιχνίδια.

Ο Νοβίτσκι έχει σε αυτά τα 1.500 ματς 20,9 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for becoming the 4th player in @NBAHistory to play in 1,500 games! #ThisIsWhyWePlay #MFFL pic.twitter.com/fqIgZdKK9t

— NBA (@NBA) 26 Φεβρουαρίου 2019