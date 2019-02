Μόλις αντιλήφθηκε ο Σλοβένος γκαρντ την παρουσία του νεαρού φίλου των Κλίπερς ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αμέσως έβγαλε τα παπούτσια του, τα υπέγραψε και του τα έδωσε χαρίζοντάς του ένα πλατύ χαμόγελο χαράς.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την κίνηση του Λούκα Ντόντσιτς.

A beautiful moment in LA as @luka7doncic gifts out his #NBAKicks! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4QLBOzPDd7

— NBA KICKS (@NBAKicks) 26 Φεβρουαρίου 2019