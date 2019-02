Τα 79 triple double στην καριέρα του στο ΝΒΑ έφτασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο Βασιλιάς πλέον βρίσκεται στην 5η θέση της λίστας, αφήνοντας 6ο τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Τώρα κυνηγά τον Κιντ που είναι 4ος με 107.

Στην πρώτη τριάδα, βρίσκονται οι Ουέστμπρουκ, Μάτζικ Τζόνσον και Όσκαρ Ρόμπερτσον

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME TRIPLE-DOUBLES list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/56dIJu97BT

— NBA (@NBA) 26 Φεβρουαρίου 2019