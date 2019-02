Σπουδαίος Λεμπρόν: Μοναδικός στην 10άδα σε πόντους και ασίστ! (pics & vid)

Άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του τεράστιου ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς έφτασε τις 8.525 ασίστ στην καριέρα του στο ματς με τους Γκρίζλις και μπήκε στην 10άδα της λίστας.

Έτσι έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που είναι στην 10άδα σε πόντους και ασίστ.

Ο ηγέτης των Λέικερς είναι 5ος κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 10th on the NBA’s ALL-TIME ASSISTS list! #ThisIsWhyWePlay #LakeShow pic.twitter.com/34xjmFhvDn

— NBA (@NBA) 26 Φεβρουαρίου 2019