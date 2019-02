Τάουνς για το ατύχημα: «Ευλογημένος που ζω και μιλάω ακόμα»

Με δηλώσεις του στο «The Athletic» ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς μίλησε για το ατύχημα που είχε την περασμένη Παρασκευή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ευλογημένος που είμαι ζωντανός και μπορώ και μιλάω. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Ίσως και να μην κατάφερνα να βγω ζωντανός, αλλά ευτυχώς τα κατάφερα». Ο Τάουνς μετράει τη φετινή σεζόν 23,1 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1,8 τάπες κατά μέσο όρο.

KAT told us today that he's blessed to be alive and to be talking to us. He has been cleared to play tonight. Here is the statement from the State Patrol on the accident he was involved in on Thursday afternoon: #Twolves pic.twitter.com/ffeZ1qyNgV

— Darren Wolfson (@DWolfsonKSTP) 25 Φεβρουαρίου 2019