Νίκη μετά από 2 μήνες και 25 μέρες στην έδρα τους οι Νικς! (pic)

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε στην έδρα της των Σπερς (130-118), με πρωταγωνιστές τους Ντότσον (27π.), Σμιθ Τζούνιορ (19π., 13ασ.) και Νοξ (29π., 10ρ.).

Τελευταία φορά που πανηγύρισαν οι Νικς μια νίκη στο «Madison Square Garden» ήταν πολύ πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα την 1η Δεκέμβρη, όταν και επικράτησαν των Μπακς στην παράταση με 136-134.

The Knicks just got their first home win since Dec 1st

DSJ: 19 PTS, 13 ASTS, 6 REBS pic.twitter.com/V056NA13RY

