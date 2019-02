Το 88-70 στην τρίτη περίοδο για τους Νάγκετς έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Γκέι Χάρις έδωσε ασίστ με... χαστούκι στην μπάλα κι ο Μόντε Μόρις κάρφωσε εντυπωσιακά.

Ιδού η εν λόγω φάση:

Gary Harris gets the deflection and slaps it ahead to Monte Morris!#MileHighBasketball 92#ClipperNation 70

WATCH on @NBATV pic.twitter.com/py3X3fXR9N

— NBA (@NBA) February 24, 2019