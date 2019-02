Θύμισαν Τζόρνταν-Πίπεν οι ΛαΒίν-Μάρκανεν! (pic)

Ρεκόρ καριέρας έκαναν οι ΛαΒίν και Μάρκανεν κόντρα στους Σέλτικς, με τον πρώτο να βάζει 42 και τον δεύτερο 35.

Με αυτή τους την εμφάνιση κατάφεραν να θυμίσουν το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία των Μπουλς.

Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν ήταν οι τελευταίοι που σκόραραν 35+ πόντους στο ίδιο ματς το 1996.

Zach LaVine (42 PTS) and Lauri Markkanen (35 PTS) each recorded career-highs tonight.

The last @chicagobulls players to both score 35+ in the same game were Michael Jordan (37) and Scottie Pippen (37) in 1996. pic.twitter.com/kE35KDjy85

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Φεβρουαρίου 2019