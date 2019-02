Αντετοκούνμπο: Πραγματοποίησε την ευχή ενός παιδιού με κινητικά προβλήματα να τον συναντήσει (pics)

Ο 12χρονος Ίστον Κινγκ από το Μπόσκομπελ του Ουισκόνιν, που έχει εκφυλιστική πάθηση στους μύες είχε ένα όνειρο: Να συναντήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς δεν θα μπορούσε φυσικά να του χαλάσει το χατίρι.

Και κάπως έτσι τού χάρισε αυτό το τεράστιο χαμόγελο.

Easton King, a 12-year-old from Boscobel, Wisconsin, who is living with a degenerative muscular condition had one wish: to meet Giannis.

Giannis made his wish come true today. #FearTheDeer | #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jR6xCm1Gki

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 23, 2019