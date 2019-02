Η κόντρα των δύο πλευρών συνεχίζεται και στο πλαίσιο αυτής οι Πέλικανς δε θα χρησιμοποιήσουν απόψε τον Άντονι Ντέιβις στο παιχνίδι με τους Λέικερς.

Η επίσημη δικαιολογία είναι πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για να ξεκουραστεί, αλλά φυσικά απλά είναι ένας νόμιμος τρόπος για την ομάδα να... τιμωρήσει τον παίκτη.

Anthony Davis is listed as out tonight (REST) #Pelicans

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 23 Φεβρουαρίου 2019