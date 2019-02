Εντυπωσιακός ήταν ο Μοντρέζλ Χάρελ κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο ψηλός των Κλίπερς μέτρησε 30 πόντους και ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του.

Μάλιστα είχε 11/14 σουτ. Φοβερός ο Χάρελ!

.@MONSTATREZZ ties his career-high with 30 PTS on 11-14 FGM in the @LAClippers victory! #ClipperNation pic.twitter.com/aUxrL4Dknl

— NBA (@NBA) 23 Φεβρουαρίου 2019