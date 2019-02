Σε μεγάλα κέφια ήταν ο Μπράντλεϊ Μπιλ απέναντι στους Χόρνετς.

Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε 46 πόντους κόντρα στη Σάρλοτ, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.

Δείτε την παράσταση του

@RealDealBeal23 drops a season-high 46 PTS for the @WashWizards in Charlotte. #DCFamily pic.twitter.com/rq4YWxgEBZ

— NBA (@NBA) 23 Φεβρουαρίου 2019