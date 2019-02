Τα προηγούμενα χρόνια οι Μπακς ποτέ δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν στη κόντρα με τους Σέλτικς στη regular season, παίρνοντας παραπάνω νίκες από αυτούς.

Αυτό φέτος όμως άλλαξε μετά την νίκη με 98-97.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε το 2-1 στη... σειρά και μετά από 4 χρόνια υπερίσχησε των Κελτών.

Ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα ενόψει playoffs.

The @Bucks are getting it done this season! #FearTheDeer pic.twitter.com/7J5SCPzB2G

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 22 Φεβρουαρίου 2019