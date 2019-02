Το Junior NBA League ανοίγει τις πύλες του και στην Ελλάδα! (pics & vid)

Το ΝΒΑ, σε συνεργασία με την Fourteen Pro, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αθλητικών project με έδρα την Ελλάδα, ανακοίνωσαν την δημιουργία του 1ου Jr. NBA Greece Basketball League!

Ένα πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχουν αγόρια κάτω των 14 ετών από σχολεία και σωματεία της Ελλάδας.

Το Jr. NBA Greece Basketball League, με χορηγό την Dole Hellas, θα διεξαχθεί στην Αθήνα και περιλαμβάνει τη συμμετοχή 30 σχολείων και ομάδων, καθεμιά από τις οποίες θα αντιπροσωπεύει μία από τις 30 ομάδες του NBA. Κάθε ομάδα έχει ήδη λάβει τις αντίστοιχες εμφανίσεις των ομάδων του NBA για τους αγώνες της.



Το Jr. NBA είναι το επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA για νεαρούς αθλητές. Καλλιεργεί βασικές δεξιότητες, καθώς και αξίες του παιχνιδιού σε ένα θετικό και διασκεδαστικό πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της εμπειρίας του μπάσκετ, τόσο για τους αθλητές και τους προπονητές, όσο και για τους γονείς. Να σημειωθεί ότι την περίοδο 2017-18, το NBA άγγιξε περισσότερους από 26 εκατομμύρια νέους σε 71 χώρες μέσω των διοργανώσεων του.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη διεύρυνση της συνεργασίας μας με την Fourteen Pro και την έναρξη του Jr. NBA League στην Αθήνα, με στόχο να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του NBA EME των Basketball Business Operations, Χεσούς Μπουένο. «Μέσω του προγράμματος Jr. NBA, ανυπομονούμε να συμβάλουμε κι εμείς ώστε να ενισχύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και να δημιουργήσουμε την ευκαιρία να ασχοληθούν τα παιδιά με το μπάσκετ».





Το Jr. NBA Greece Basketball League θα διεξαχθεί από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2019. Όπως και στο NBA, οι ομάδες θα χωρίζονται σε 2 περιφέρειες και 6 υπό-περιφέρειες, με τις 8 κορυφαίες ομάδες από κάθε περιφέρεια να προκρίνονται στα playoffs. Οι δυο κορυφαίες ομάδες από κάθε περιφέρεια θα συναντηθούν στη συνέχεια στον τελικό του πρωταθλήματος για να καθορίσουν τον πρωταθλητή.



«Είναι τιμή και χαρά για εμένα που συμμετέχω στις προσπάθειες του ΝΒΑ για την ανάπτυξη του μπάσκετ διεθνώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dole Hellas και τον γενικό διευθυντή της κ. Στάθη Πισλή για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη στην διοργάνωση του Jr. NBA Greece Basketball League. Στόχος μας είναι μέσα από το Jr. NBA Greece Basketball League να συνεισφέρουμε στις προσπάθειες προώθησης αξιών για τους νέους και να τους φέρουμε πιο κοντά στο καλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης του αθλήματος στον κόσμο. Όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά ώστε να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και να αγαπήσουν το μπάσκετ», δήλωσε ο NBA Ambassador, Ευθύμης Ρεντζιάς.

Αξιοποιώντας τον ενθουσιασμό γύρω από το NBA, τα πρωταθλήματα θα προάγουν επίσης τις κοινές αξίες της ομαδικότητας, της ηγεσίας, της καλής φυσικής κατάστασης και της υγιεινής ζωής. To αγωνιστικό πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαϊου με το Final 4 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Deree - The American College of Greece.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Jr. NBA Greece Basketball League, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.jrnbagreece.gr.

Το NBA συνεργάζεται επίσης με την Fourteen Pro στο NBA Basketball School, που διεξάγεται στο Deree - The American College of Greece, στην Αγία Παρασκευή. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από δυο πενθήμερα camp, τα οποία θα διεξαχθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019 και απευθύνεται σε νέους αθλητές, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-15 ετών.

Οι φίλαθλοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή του NBA για νέα, ενημερώσεις, βαθμολογίες, στατιστικά, προγράμματα, βίντεο και άλλα. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τους αγώνες του NBA, τα καλύτερα στιγμιότυπα και ειδικά προγράμματα μέσω του Cosmote TV.

Χορηγός Επικοινωνίας: gazzetta.gr