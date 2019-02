Το 2021 στους κινηματογράφους το «Space Jam 2» με τον ΛεΜπρόν! (pics)

«Space Jam» το 1996 με τον Μάικλ Τζόρνταν, «Space Jam» μέρος δεύτερο το... 2021 με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Τα... διαστημικά καλάθια με πρωταγωνιστή τον «Βασιλιά» θα βγουν στην μεγάλη οθόνη στις 16 Ιουλίου το 2021, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής «SpringHill Ent.», που ανήκει στον παίκτη των Λέικερς.

Ο ίδιος ο ΛεΜπρόν αποκάλυψε πως τα γυρίσματα ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και περιμένουμε σε δύο χρόνια να δούμε το αποτέλεσμα!

Space Jam 2 is coming July 16, 2021, per @SpringHillEnt pic.twitter.com/Xdl8lsufJm

x

Space Jam 2 will hit theaters on July 16, 2021 according to @SpringHillEnt pic.twitter.com/HGRzUemmUj

— Yahoo Sports (@YahooSports) 22 Φεβρουαρίου 2019