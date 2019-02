Ίρβινγκ για συζήτηση με Ντουράντ: «Κανείς δεν βοηθάει την λίγκα με αυτές τις μα@@κίες» (vids)

Ίρβινγκ και Ντουράντ είχαν μια προσωπική συζήτηση στο All Star Game την οποία προσπάθησαν όλοι να αποκρυπτογραφήσουν. Ο παίκτης των Σέλτικς ρωτήθηκε για όλη την συζήτηση που έχει προκύψει για το μέλλον των δύο σταρ και δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με αυτή.

«Δεν έχω προσωπική ζωή όταν είμαι εκεί έξω στο ΝΒΑ. Είμαι ένας άνθρωπος που μιλάει σε έναν φίλο του. Είναι τρελό. Αυτά είναι που χαλάνε την λίγκα. Κανείς δεν βοηθά το ΝΒΑ να πάει μπροστά, ειδικά όταν γίνονται τέτοιες μαλα@@ες σαν και αυτήν. Είναι η ζωή μου σωστά; Είναι δύο άνθρωποι που μιλάνε, έχουν μια συζήτηση. Αν ήμασταν έξω θα αφορούσε κανέναν; Αλλά είναι ένα βίντεο με έναν τύπο που υποθέτει τι λέμε και έχει και γνώμη. Γιατί να με νοιάζει; Γιατί με επηρεάζει;».

Kyrie's reaction when asked about his viral conversation with Kevin Durant #Celtics pic.twitter.com/OHeqvlCS8u

Kyrie Irving seems to be telling Kevin Durant it’s time to team up pic.twitter.com/NR8e09Cjln

— Sports Daily United (@sdumultimedia) 19 Φεβρουαρίου 2019