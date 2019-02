Από εκεί που το... άφησε, το έπιασε ο Στεφ Κάρι που επέστρεψε στην προπόνηση των Ουόριορς πιο καυτός από ποτέ. Ο ηγέτης των Πρωταθλητών βάζει 30 συνεχόμενα τρίποντα, μέσα σε 1:40 όντας για ακόμα μια φορά εντυπωσιακός.

Απλά ΚΑΥΤΟΣ!

Back like we never left pic.twitter.com/KNSsw37W8R

— Golden State Warriors (@warriors) 20 Φεβρουαρίου 2019