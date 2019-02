Μίροτιτς: Ντεμπούτο με τους Μπακς κόντρα στους Σέλτικς (pic)

Άλλον έναν... ελεύθερο σκοπευτή θα έχουν οι Μπακς στο ματς με τους Σέλτικς.

Ο Νίκολα Μίτοτιτς θα κάνει το ντεμπούτο με τη φανέλα της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με τη Βοστώνη (22/2. 03:00), αφού ο Μάικ Μπουντενχόλζερ προτίθεται να του δώσει λεπτά συμμετοχής.

Ο πρώην παίκτης των Πέλικανς έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα ελάφια.

Μέχρι στιγμής κάνει εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 16.7 πόντους και 8.3 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 36% στα τρίποντα.

Nikola Mirotic, who stayed in Milwaukee during the break to work out, get a place to live and get treatment, says he’s planning on playing tomorrow. He’s been studying with the assistant coaches and learning what he will be expected to do.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 20 Φεβρουαρίου 2019