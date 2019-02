Γιάννης: «Μίτσελ, Γκόρντον, ΛαΒίν και Ντιάλο σε διαγωνισμό καρφωμάτων» (pic)

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναρωτήθηκε αν θα πρέπει να συμμετέχει στο διαγωνισμό καρφωμάτων του χρόνου, ο Ντόνοβαν Μίτσελ απάντησε πως αν πάει ο Greek Freak, τότε θα πάει και εκείνος.

Έτσι ο ηγέτης των Μπακς είπε να το πάει λίγο παραπέρα βάζοντας τους Ζακ ΛαΒίν (2 φορές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων), Άαρον Γκόρντον (φιναλίστ στον εκπληκτικό τελικό του 2016), Χαμιντου Ντιαλό (φετινό νικητή) και φυσικά τον Μίτσελ (περσινό νικητή).

«Πρέπει να λάβετε μέρος εσύ, ο ΛαΒίν, ο Γκόρντον και ο Ντιαλό για να δούμε ποιος είναι ο αληθινός πρωταθλητής», έγραψε ο Greek Freak στο twitter.

Σίγουρα μια εξαιρετική ιδέα, αλλά θέλουμε και τον Γιάνναρο ξανά σε διαγωνισμό καρφωμάτων.

Ima let you LaVine,Gordon and Diallo go at it lol so we can figure out who the real Dunk Champ is. https://t.co/0AmLVCILNq

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 19 Φεβρουαρίου 2019