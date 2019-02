Τελευταία σεζόν στην καριέρα του Ντούειν Ουέιντ είναι αυτή που διανύουμε.

Ο Flash είχε την ευκαιρία να ζήσει για τελευταία φορά ένα All Star Game ως παίκτης και έδειξε να το απολαμβάνει.

«Το τελευταίο μου All Star Game ήταν σαν ταινία. Σας ευχαριστώ όλους που το κάνατε πραγματικότητα», έγραψε στο twitter.

My last AllStar game was a movie. Thanks to everyone who made it possible. #onelastdance @ Wade County https://t.co/lGC0XpAr0H

