Λίγο πριν την παρουσίαση του All Star Game, Στεφ Κάρι και Γιάννης Αντετοκούνμπο περίμεναν τη σειρά τους.

Ενας φίλαθλος κρατώντας φανέλα του από τους Ουόριορς ούρλιαζε και για να γίνει αντιληπτός του την πέταξε.

Αυτός αντί να την υπογράψει, την πήρε, σκούπισε πρόσωπο και κεφάλι και του την έδωσε πίσω.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δε θα την πλύνει ποτέ ξανά.

This fan wanted a little more than Steph's autograph... (via @HOOPmag) pic.twitter.com/bqciYY2Bvz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Φεβρουαρίου 2019