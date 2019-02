Οι ηγέτες των Μάβερικς και Χιτ αγωνίστηκαν στο τελευταίο τους All Star Game και το το χάρηκαν ιδιαίτερα.

Ντιρκ Νοβίτσκι και Ντουέιν Ουέιντ τιμήθηκαν από το ΝΒΑ, χειροκροτήθηκαν από όλους και ένιωσαν τον σεβασμό των άλλων.

Δείτε όσα όσα έκαναν στο παρκέ της Σάρλοτ...

the top moments from #DirkNowitzki (9 PTS, 3-3 3PM) and #DwyaneWade (7 PTS, 4 AST) at #NBAAllStar! pic.twitter.com/luzSYJRI17

