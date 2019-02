Φοβερός Μπιλ Ράσελ ήταν έτοιμος να παίξει... άμυνα στο All Star Game! (pic)

Ο θρύλος του ΝΒΑ που έκλεισε τα 85 του χρόνια πριν από μερικές ημέρες, έδωσε κανονικά το «παρών» στο All Star Game και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι οι άμυνες έχουν πάει...περίπατο τα τελευταία χρόνια, εκείνος έλεγε ότι ήταν πανέτοιμος να μπει και να παίξει!

Μάλιστα ανέβασε στο twitter μια χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει δέσει με tape τα δάχτυλα του, ενώ έγραψε: «Έτοιμος για το All Star Game και σε περίπτωση που χρειαστούν λίγο άμυνα, σκέφτηκα να δέσω τα δάχτυλά μου και να είμαι έτοιμος για την ειδοποίηση».

Φοβερός Μπιλ Ράσελ!

Suiting up headed to #NBAAllStarGame & just in case they need some defense tonight, I thought I would tape up and be ready for the call. @NBAAllStar #allstarweekend2019 @NBA @NBAonTNT @BleacherReport @BR_NBA @espn @TwitterSports @TheCrossover pic.twitter.com/pWzj1hrhmf

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 18 Φεβρουαρίου 2019