Τζορτζ για τρίποντα με step back πάνω στον Χάρντεν: «Του έδωσα μια γεύση από το φάρμακο του» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ πήρε τα... μαθήματα του από τον Τζέιμς Χάρντεν και τα χρησιμοποίησε εναντίον του. Μετά το τέλος του All Star Game ο παίκτης των Θάντερ μίλησε για την επιλογή του και το... ευχαριστήθηκε με την ψυχή του.

«Το έκανα με την δική του κίνηση. Είναι διασκεδαστικό να παίζω εναντίον του, είναι καταπληκτικός παίκτης. Πήρε λίγη δόση από το δικό του φάρμακο, την έχω την κίνηση και εγώ στο πακέτο μου, δεν είναι βήματα».

Paul George was having some fun tonight.

On giving James Harden the step-back 3: “What move did I use?”

“Yeah, I gave him his s***.”

“I’ve got that in my package too, so there ain’t no travels over here.” pic.twitter.com/V4uD0WLAU9

— Erik Horne (@ErikHorneOK) 18 Φεβρουαρίου 2019