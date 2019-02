Γιάννης: «Στον διαγωνισμό καρφωμάτων του χρόνου;» (pics)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ που ήταν εκπληκτικός στο All Star Game της Σάρλοτ «ανέβασε» ένα video με ένα φοβερό του κάρφωμα και αναρωτήθηκε: «Στον διαγωνισμό καρφωμάτων του χρόνου;»

Συγκεκριμένα ήταν η στιγμή που ο Στεφ Κάρι «έσκασε» με δύναμη τη μπάλα στο παρκέ και ο «Greek Freak» την κάρφωσε στο καλάθι της Team Lebron!

Λίγο αργότερα ο Ντόνοβαν Μίτσελ του απάντησε στο twitter λέγοντας ότι «αν πας, είμαι και εγώ μέσα!»

Λέτε;

Dunk contest next year?? or https://t.co/Xg6aPoTjOI

If you do it I’m in https://t.co/H5iR2GVd1X

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 18 Φεβρουαρίου 2019