Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του All Star Game.

Ο Greek Freak σταμάτησε στους 20 πόντους, δείχνοντας αποφασισμένος για τη νίκη και το βραβείο του MVP.

Δείτε την 20άρα του

#GiannisAntetokounmpo SOARS in the 1st Half of #NBAAllStar, leading all scorers with 20 PTS!

Watch on the 2nd Half on @NBAonTNT pic.twitter.com/I3bLe93DMS

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 18 Φεβρουαρίου 2019