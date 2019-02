Η συγκινητική ιστορία του Γιάννη με τα παπούτσια του Θανάση! (vid)

Δεν ξεχνά τα όσα έζησε στα παιδικά του χρόνια μαζί με τον αδερφό του, Θανάση ο Γιάννης.

Ο Greek Freak θυμήθηκε την εποχή που μοιραζόντουσαν ένα ζευγάρι παπούτσια με τον αδερφό του, λέγοντας του το δικό του ευχαριστώ.

Δείτε το video στο οποίο κράτα τα παπούτσια, τα οποία είναι παρόμοια με τα παπούτσια που μοιραζόταν με τον Θανάση.

“Thanasis thanks for sharing” @Giannis_An34 tells a story of his brother @Thanasis_ante43 sharing basketball shoes when they were kids. #ThisIsWhyWePlay #NBAKicks pic.twitter.com/Ka1GqDfQSP

— NBA KICKS (@NBAKicks) 18 Φεβρουαρίου 2019